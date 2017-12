Am Biathlon gouf et um Freideg am Sprint zu Annecy a Frankräich eng Victoire vum Norweger Johannes Thingnes Bø.

© afp

Den Norweger war onheemlech séier am Lafen an huet dem Fransous a Weltcup-Féierende Martin Fourcade keng Chance gelooss beim Weltcup virum eegene Publikum. De Fransous huet am Zil ee Retard vun 21 Sekonnen. Trotzdeem war et ee gudden Dag fir d'Fransousen, dat well den Antonin Guigonnat de Podium komplettéiert. Op Plaz 5 kënnt mam Desthieux ee weidere Fransous.Am Gesamt-Weltcup bleift de Fourcade weider un der Spëtzt, dat virum Johannes Thingnes Bø an dem Jakov Fak.Um Samschdeg ass dann d'Verfolgung bei den Dammen an uschléissend och bei den Hären.