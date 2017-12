35. Editioun vum RIAC (15.12.2017) Ee Mann vun der 1. Stonn ass de Mil Manderscheid, dee Joer fir Joer dobäi ass a sech zefridden iwwer déi international Besetzung vum RIAC weist.

Den Oleh Tsarkov gehéiert zu der Weltspëtzt am Loftgewier a war 2016 zu Rio bei Olympia dobäi. Den 29 Joer alen Tireur aus der Ukraine steet an der Weltranglëscht op der Platz 16 an gëtt an Europa op Nummmer 8 gefouert.Aus 10 Meter Distanz gëtt op d'Scheiwe geschoss. Konzentratioun, eng roueg Hand a mental Stäerkt sinn e puer vun de Qualitéiten, déi ee muss matbrénge fir Succès ze hunn. Och wann et am Ufank ausgesinn huet, wéi wann den Oleh Tsarkov sech misst geschloe ginn, sou huet hien awer zum Schluss seng ganz Klass bewisen a mat präzise Schëss an déi nëmmen 0,5mm grouss 10 geschoss, fir sou d'Finall virun 2 Athleten aus Norwegen ze gewannen.An déi Finall hat kee Lëtzebuerger et gepackt, de Charly Moes an de Michel Katzenmeier klasséiere sech beim RIAC 2 op de Plazen 28 an 30. Si kréien awer e Samschdeg nach weider 4 Chance, sech fir d'Europameeschterschaft an Ungarn ze qualifizéierenE Samschdeg steet da mam IBIS-Cup deen 3. Dag vum Tournéier um Programm.