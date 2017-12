Am Freidesmatch um 17. Spilldag an der Bundesliga huet Gladbach mat 2:1 géint den Hamburger SV gewonn.

Dat mat engem Goal vum Hazard an der 9. Duerno ass Gladbach ze vill passiv ginn. An der 2. Halschent schéisst een EX-Gladbacher de Goal fir den HSV, an zwar den Hahn an der 53. Minutt. An der 74. Minutt huet de Raffael dunn awer iwwerraschend den 2:1 geschoss, 5 Minutten méi spéit schéisst hien souguer den 3:1.