De leschte Weekend hat d‘Amerikanerin nach grouss Problemer mat hirem Réck. Um Samschdeg war si nees an Topform.

© Afp

D’Lindsey Vonn hat am Zil eng Avance vun 31 Honnertstel op d’Sofia Goggia aus Italien. Op déi 3. Plaz ass d‘Norwegerin Ragnhild Mowinckel mat engem Réckstand vun 39 Honnertstel gefuer.Fir d‘Lindsey Vonn ass et déi éischt Victoire am olympesche Wanter.