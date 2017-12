No der 2. Plaz am Sprint en Donneschdeg konnt sech déi däitsch Laura Dahlmeier an der Poursuite eng Plaz no vir schaffen an d'Course gewannen.

© afp

Am Sprint hat sech en Donneschdeg d'Anastasiya Kuzmina zu Annecy duerchgesat. D'Slowakin ass e Samschdeg mat enger Avance vu 34 Sekonnen op d'Laura Dahlmeier op d'Stréck geschéckt ginn. Direkt am éischte Schéissen huet si sech dunn awer 3 Feeler geleescht an hire Virsprong war hifälleg. D'Laura Dahlmeier huet sech dogéint kee Feeler geleescht a konnt d'Féierung iwwerhuelen. Am zweeten an am drëtte Schéisse ware béide Biathletinne souverän an hu sech kee Feeler geleescht.D'Laura Dahlmeier huet dat lescht Schéissen op der éischter Plaz an Ugrëff geholl, si huet hei eemol donieft geschoss an huet eng extra Ronn missen dréien. Et sollt awer net méi spannend ginn, well ech d'Kuzmina sech ee Feeler geleescht huet. Vun hanne war keng weider Gefor méi.D'Laura Dahlmeier wënnt domadder d'Poursuite iwwer 10 Kilometer a feiert hir éischt Victoire an dësem Wanter. Déi zweete Plaz ass fir d'Anastasiya Kuzmina op 14 Sekonnen. Um Podium stoung nach d'Italienerin Lisa Vittozzi mat engem Réckstand vun 31 Sekonnen.