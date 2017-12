© Facebook/FLNS

Nodeems de Lëtzebuerger seng perséinlech Beschtzäiten iwwer 400 an 200 Meter Crawl verbessere konnt zu Kopenhagen, war hien um Samschdeg nach eng leschte Kéier am Baseng.Iwwer 100 Meter Crawl koum den 22 Joer ale Schwëmmer net ganz u seng Beschtzäit erun, déi hie virun zwou Woche bei den nationale Meeschterschaften opgestallt hat. Deemools hat hien no 49 Sekonnen an 42 Honnertstel ugeschloen. Um Samschdeg ass de Lëtzebuerger den 68. ënner 86 Konkurrente ginn an enger Zäit vun 49 Sekonnen a 84 Honnertstel.Domat huet hie bei dräi Starts ganzer 2 Beschtzäiten opgestallt. Am Januar geet de Pit Brandenburger an d'Elitesportsektioun vun der Lëtzebuerger Arméi.