Köln feiert déi éischt Victoire fir dës Saison. Bayern wënnt zu Stuttgart. Freiburg verschenkt 3:1 Féierung géint Augsburg. Bremen a Mainz deelen 2:2. Schalke gläicht a leschter Minutt géint Frankfurt aus.

1.FC Köln - VfL Wolfsburg 1:0

Wolfsburg huet sech an der éischter Hallschent extrem schwéier gedoe géint den 1.FC Köln, deen an der éischter Hallschent duerchaus verdéngt gehat a Féierung ze goen. De Klünter hat esouguer eng duebel Chance fir ze markéieren, ma all Kéiers huet de Casteels d'Iwwerhand behalen.An der 67. Minutt koum dunn d'Erléisung fir déi Kölner. De Jojic huet de Clemens perfekt ugespillt an dee kënnt virum Casteels un de Ball a schéisst en onhaltbar an den Eck. Domat wënnt Köln den éischte Match fir dës Saison an der Bundesliga.

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 2:2

Frankfurt huet Schalke an der 2. Minutt äiskal erwëscht. De Rebic konnt sech op der lénkser Säit behaapten an hien huet de Ball an d'Mëtt op de Gacinovic gespillt, deen de Ball queesch op de Jovic spillt, esou dass deen de Ball nëmmen nach iwwer d'Linn drécke muss.Frankfurt konnt no der Paus duerch den Haller mat 2:0 a Féierung goen. Et war nees de Gacinovic, deen de Ball opgeluecht huet, dat no engem flotte Solo. Den Haller huet de Ball an der Mëtt mat der Hack an den eidel Goal geschoss.An der 82. Minutt konnt Schalke nach op 1:2 verkierzen. De Meyer huet de Ball op de Burgstaller gespillt, deen de Ball op den zweete Potto spillt, wou den Embolo genau richteg stoung fir ze verkierzen.An der leschter Minutt konnt Schalke esouguer nach ausgläichen. No engem Duercherneen am Strofraum kënnt de Ball iergendwéi bei den Naldo an dee kann aus ronn 10 Meter ausgläichen.

FC Augsburg - SC Freiburg 3:3

Ee richteg gudde start hat Augsburg erwëscht. An der 2. Minutt gouf de Finnbogason lancéiert an hie konnt sech eleng virum Schwolow presentéieren. De Keeper vu Freiburg konnt den éischte Schoss nach paréieren, ma am Noschoss huet den Islänner fir d'Féierung gesuergt.Ma d'Reaktioun vu Freiburg huet net laang op sech waarde gelooss. No enger flotter Kombinatioun ass et de Günter, deen an der 20. Minutt ausgläiche kann.Nom Säitewiessel war Freiburg déi besser Equipe a si goufe belount. No engem Corner huet de Kleindienst de Ball mam Kapp verlängert an um zweete Potto huet de Petersen gelauert a konnt de Ball an de Goal käppen.De Kleindienst huet an der 66. Minutt op een Neits den Nils Petersen fonnt. De Stiermer ass laanscht de Schwolow gaangen an huet de Ball am Goal ënnerbruecht. Dem Petersen säi 6. Goal an deene leschten 3 Matcher.Déi lescht Minutten awer huet de Finnbogason d'Partie nach eng Kéier op d'Kopp gestallt. Den Islänner huet an der 91. an an der 93. Minutt per Kapp getraff an de Match geet mat engem 3:3 op en Enn.

VfB Stuttgart - Bayern München 0:1

Stuttgart huet leschte Weekend déi éischt Partie doheem verluer, ma awer si si nach ëmmer eng vun de stäerksten Equippen am eegene Stadion. Dat huet och de Rekordmeeschter vu München an der éischter Hallschent missen agesinn. Stuttgart huet fréi gestéiert an esou dem Tabelleleader keng Chance gelooss ee Spill opzebauen.Et huet bis zur 79. Minutt gedauert, bis de Ball am Filet gelant ass. De Coman huet de Müller am Strofraum ugespillt an deen huet de Ball mat engem secke Schoss am Goal ënnerbruecht.An der leschter Minutt vun der Nospillzäit huet Stuttgart nach een Eelefmeter zougesprach kritt, ma den Akolo huet dëse verschoss.

Werder Bremen - FSV Mainz 05 2:2

D'Lokalequipe ass besser an d'Partie gestart a konnt schonns no zwou Minutten eng éischte Kéier zouschloen. Mainz huet ronn 30 Meter virum Goal de Ball verluer, dëse konnt de Bargfrede recuperéieren an de Bremer huet de Ball aus ronn 20 Meter flaach an de Goal geschoss.An der 17. Minutt huet de Belfodil dovunner profitéiert, dass Mainz de Ball net erauskrut an hie käppt de Ball iwwer de Keeper an de laangen Eck.Nom Säitewiessel ass Mainz wakereg ginn a si konnten duerch de Quaison ausgläichen, dat an 70. Minutt op Virlag vum Berggren.De Fabian Frei huet Bremen an der 93. Minutt awer äiskal erwëscht. Op Virlag vum De Blasis egaliséiert hie fir Mainz.