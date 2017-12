D'Amicale Steesel wënnt um Samschdeg géint de Racing. D'Steeseler Damme musse sech allerdéngs géint den T71 Diddeleng geschloe ginn. Den Telstar entscheet knapp Partie géint de Basket Esch fir sech.

Hären

Racing Lëtzebuerg -78:88D'Amicale ass mat Vollgas an d'Partie gestart a war am éischte Véierel offensiv immens staark, si konnten hei ganzer 37 Punkte markéieren, iwwerdeems hat de Racing der nëmmen 22 markéiert. Ma dat Tempo wat d'Amicale am éischte Véierel ugaangen ass, konnte si am zweete Véierel net halen an hei waren et déi Stater, déi dominéiert hunn. De Racing huet hei nëmmen 9 Punkten zougelooss an huet selwer der 25 markéiert, esou dass de Racing an der Paus mat 47 op 46 vir louch. An der zweeter Hallschent ass dem Racing awer lues a lues ëmmer méi d'Loft ausgaangen a Steesel war einfach kierperlech méi staark a ka sech esou um Enn mat 88 op 78 duerchsetzen.Hiefenech - Residence WalferT71 Diddeleng - AB KonterBasket Esch - Sparta BartrengMusel Pikes - Etzella Ettelbréck

Dammen

Amicale Steesel -57:70D'Damme vu Steesel sinn als Favorit an dës Partie gaange, ma am éischte Véierel war et eng Partie op Aenhéicht, keng Equipe konnt sech richteg vun där anerer ofsetzen. Am 2. Véierel waren d'Damme vu Steesel een Tick méi staark ewéi d'Gäscht vun Diddeleng, déi sech virun allem an der Offensiv méi schwéier gedoen hunn. Esou konnt d'Amicale mat 6 Punkte Virsprong an d'Paus goen. Den Diddelenger Trainer schéngt an der Paus awer déi richteg Wierder fonnt ze hunn, well déi zweet Hallschent huet de Gäscht gehéiert. Virum leschte Véierel war de Virsprong op 3 Punkte geschmolt. Am leschte Véierel sinn d'Steeseler Dammen dunn ënnergaangen. Diddeleng konnt ee 16:2-Laf realiséieren, fir dovun ze zéien. Um En wënnt den T71 mat 70 op 57, dat well si am leschte Véierel 16 Punkte méi markéiert hunn ewéi Steesel.- Basket Esch 79:75D'Gäscht vun Esch si besser an d'Partie gestart a konnt sech am éischte Véierel schonns ee Virsprong vun 10 Punkten erausspillen. Am zweete Véierel war et eng relativ ausgeglachen Affär, esou dass Esch an der Paus 9 Punkten am Avantage war. Am drëtte Véierel huet den Telstar dunn awer attackéiert a konnten um Enn vum drëtte Véierel esouguer mat engem Punkt a Féierung goen. D'Partie sollt bis zum Enn ganz spannend bleiwen. Um Enn wënnt den Telstar mat 79 op 75.