© Serge Olmo

Käerjeng klappt Esch an der Coupe mat 31 op 28 an Diddeleng huet keng Problemer géint de Museldall. Diddeleng, Péiteng, Bierchem a Käerjeng stinn an der Ronn vun de leschte 4.

Hären

HB Esch -28:31Käerjeng war besser an d'Partie komm a louch no 10 Minutte schonns mat 7 op3 vir. Esch huet sech an der Ufanksphas extrem schwéier gedoen. Ee weidere Réckschlag fir d'Lokalequipe gouf et ewéi hire beschte Buteur, de Julien Kohn, déi rout Kaart gewise krut. Ma si hunn net opginn an hu sech an dës Partie eragekämpft, esou dass an der Paus de Virsprong vu Käerjeng ee Stéck geschmolt war. 14:12 stoung et an der Paus fir Käerjeng. Esch konnt no der Paus an der 37. Minutt esou ausgläichen, ma dono hu si de Fuedem verluer a Käerjeng konnt nees dovun zéien, virun allem well de Käerjenger Keeper eng flott Parad no där anerer gewisen huet. Käerjeng konnt bis op 8 Goaler dovu lafen. Um Enn huet Esch nach eng Kéier alles probéiert, ma um Enn wënnt Käerjeng mat 31 op 28 a Käerjeng steet elo zesumme mat Diddeleng, Bierchem a Péiteng an der Ronn vun de beschte 4.Museldall -21:31Fir d'Hären aus dem Museldall war et kloer, dass et um Samschdeg ganz schwéier géing gi géint den HB Diddeleng. Um Enn ass et och eng ganz kloer Saach fir d'Equipe aus der héchster Divisioun.

Déi Déifferdenger Red Boys hunn, no der Eliminatioun no 7-Meter-Schéissen an der Véirelsfinale vun der Coupe, Protest ugemellt. D'Aktioun déi ugefächt gëtt, war e puer Sekonne virum Schluss vun der regulärer Spillzäit, wou den Déifferdenger Goalkeep eng rout Kaart gewise krut an et e 7 Meter ze schéisse gouf fir déi Réiserbänner.

Déi Déifferdeng haten no deem 7-Meter-Schéisse géint Bierchem verluer.

Dammen

HB Esch -21:35D'Equipe vun Esch krut 3 Punkte Virsprong, ma dëst sollt net duergoe géint d'Damme vun Dikrech, déi eng ganz staark Saison spillen. Déi Escher hate guer keng Chance a verléiere kloer op 14 Goaler.Museldall - HB Diddeleng (19.15 Auer)