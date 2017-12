Fenteng wënnt kloer géint Stengefort. Luerenzweiler ka sech géint Walfer behaapten. Bei den Damme wënnt Dikrech mat 3:1 géint Stroossen.

Hären

RSR Walfer -1:3 (23:25; 25:14; 13:25; 24:26)Luerenzweiler ass als Favorit an d'Partie gaangen, ma esou liicht sollt et net gi fir d'Gäscht. Den éischte Saz konnt si ganz knapps mat 35 op 23 fir sech entscheeden. Am zweete Saz ass et schonn net méi esou glécklech ausgaange, dat well Walfer elo Confiance getankt hat. Den zweete Saz goung ganz kloer mat 25 op 14 u Walfer. Doduerch ass Luerenzweiler awer kloer ginn, dass et net vum selwe geet an hunn ee Zant zougeluecht a wannen um Enn mat 3:1 a stinn an der Halleffinall vun der Coupe.VC Stengefort -0:3 (19:25; 20:25; 13:25)Den ongeschloen Tabelleleader aus dem Championnat léisst och an der Coupe näischt ubrennen a wënnt kloer mat 3:0 géint Stengefort. D'Missioun Titelverdeedegung ass um Samschdeg zu keng Moment a Gefor geroden.VC Stroossen - Volley Bartreng (20.00 Auer)

Dammen

VC Stroossen -1:3 (18:25; 25:21; 15:25; 24:26)Den Tabellenzweeten aus dem Championnat an den Tabellendrëtten aus dem Championnat stounge sech um Samschdeg an der Véierelsfinall vun der Coupe géigeniwwer. Et war eng relativ enk Partie, wou Dikrech liicht favoriséiert war. Dëst hu si och am éischte Saz bewisen, wéi si dëse mat 25 op 18 fir sech entscheet hunn. Stroossen konnt an de Sätz ausgläichen, ma déi zwee uschléissend Sätz sinn un d'Dikrecher Damme gaangen, déi domat an der Ronn vun de leschte 4 stinn.Aktuell läit eis hei nach kee Resultat vir.