RIAC: Kompetitiounen a Loftpistoul fest an ukrainescher Hand (16.12.2017) Déi 3 Deeg iwwer stounge beim RIAC souwuel bei den Dammen, wéi och bei den Hären, all Kéier en Tireur aus der Ukrain ganz uewen um Podium.

D'Oksana Kovalchuk war och um Samschdeg net ze stoppen. Déi 34 Joer al Schéisserein aus der Ukrain, déi schonns e Freideg op der héchster Marche vum Podium stoung, huet déi Schwäizer Konkurrenz op en Neits hannert sech gelooss.An déi hat et a sech mat virop dem Heidi Diethelm Gerber, aktuell Nummer 15 an der Weltranglëscht a Bronzemedailgewënnerin op den olympesche Spiller zu Rio, déi als 1. aus der Qualifikatioun erausgaangen ass, a schlussendlech op déi 3. Plaz kënnt.Do war hier Kompatriotin Sandra Stark besser, déi dem Oksana Kovalchuk de Bass gehalen huet. Et huet net vill gefeelt, ma an der Finall war d'Ukrainerin mat hire leschten 2 Schëss méi präzis a kënnt op 241 Punkten.Op hirem 29. Gebuertsdag kroopt sech déi geléiert Schräinerin op dësem RIAC an der 10-Meter-Pistoul hier 2. Sëlwermedail. Soss haten d'Dammen ëmmer nëmme 40 Schoss ze gutt. Elo musse si grad wéi d'Härekonkurrenz 60 Schëss ofginn.An der Qualifikatioun kënnt d'Catheline Dessoy als beschte Lëtzebuergerin op déi 17. Plaz.Bei den Häre waren d'Ukrainer an der Finall nees ënnert sech. Den Oleg Omelchuk schéisst mat senger éischter Patroun eng 10,9 a gesäit wéi de séchere Gewënner aus. Ma setzt säi leschte Schoss mat enger 8 komplett an de Sand. Domadder muss hie säi Compatriot Pavlo Korostylov, dee mat senger leschter Patroun 10,7 schéisst, nach laanscht loossen.Als beschte Lëtzebuerger kënnt de Joe Dondelinger an der Qualifikatioun op déi 25. Plaz.