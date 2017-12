© afp

Serie A

Inter Mailand huet mat 1:3 géint Udinese Calcio verluer. De Lasagna hat an der 14. Minutt d'Gäscht vun Udinese a Féierung bruecht. D'Reaktioun ass direkt dono komm, den Icardi konnt nëmmen 1 Minutt méi spéit ausgläiche fir den Tabelleleader. An der zweeter Hallschent huet Udinese dunn alles kloer gemaach. Den De Paul konnt vum Punkt markéieren an de Barak huet opVirlag vum Jankto getraff.

Premier League

An der englescher Premier League gëtt et um Samschdeg eng knapp Victoire fir Arsenal. D'Gunners kënne sech mat 1:0, duerch de Goal vum Mesut Özil an der 23. Minutt, géint Newcastle behaapten.Och den amtéierende Champion Chelsea huet sech schwéier gedoen um Samschdeg. Si gewanne mat 1:0 géint Southampton. Den eenzege Goal vum Match huet de Marcos Alonso an der drëtter Minutt vun der Nospillzäit an der éischter Hallschent geschoss.

Ligue 1

An der Ligue hat Rennes um Samschdeg eng ganz schwéier Aufgab viru sech. Si krute Besuch vum souveränen Tabelleleader vu Paräis an déi hu vun Ufank un d'Heft an d'Hand geholl. Schonns no 4 Minutte konnt den Neymar op Virlag vum Mbappé den 1:0 markéieren. 13 Minutte méi spéit stoung et schonns zweemol, déi Kéier hat den Neymar den Mbappé zerwéiert. No der Paus konnt de Mubele verkierze fir Rennes, ma Paräis huet sech dovunner net aus der Rou brénge gelooss. An der 75. Minutt an an der 76. Minutt hunn de Cavani an den Neymar fir d'Entscheedung gesuergt. Paräis wënnt um Enn kloer mat 4:1.