Real Madrid konnt sech um Samschdeg an der Finall mat 1:0 géint Grêmio duerchsetzen. Den entscheedende Goal konnt de Cristiano Ronaldo an der 53. Minutt markéieren.An der Halleffinall hunn d'Madrilene sech mat 2:1 géint Al-Jazira behaapt.Et ass no 2014 an 2016 déi drëtte Kéier, dass den Titel op Madrid geet.