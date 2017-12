© pressphoto

Biland vun der Militär-WM/Reportage Fränz Schneiders



De Raphaël Stacchiotti konnt dëst op den 200 Meter 4nages zu Rio realiséieren. Fir de Julien Henx gouf et um Enn ee Lëtzebuerger Rekord an eng 4. Plaz iwwer 100 Meter Crawl.

Grouss Zefriddenheet beim Raphaël Stacchiotti iwwert déi gewonne Bronzmedail op den 200 Meter 4nages. Och wann de Raphael Stacchiotti op sengen aneren Strecken, bei deenen de 25 Joer ale Schwëmmer un den Départ gaangen ass, net 100 % zefridden mat sech selwer ass.Virun allem op den 200 Meter Crawl, wou de Raphaël Stacchiotti d'Finall ëm eng Plaz verpasst hat, gëtt et eng gewëssen Enttäuschung beim Raphaël Stacchiotti.Fir de Julien Henx sollt d'Militär-WM net optimal ufänken. Iwwer 50 Meter Crawl war et eng 11. Plaz fir de Julien an iwwer 100 Meter Papillon ass den 22 Joer ale Schwëmmer net iwwert eng 10. Plaz an de Serien erauskomm.De Julien Henx realiséiert iwwer 100 Meter Crawl eng 4. Plaz a bleift just 5 Honnertstel iwwert senger Beschtzäit.