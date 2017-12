Sport: Am meeschte gelies

Iwwer 10 Kilometer konnt sech de Frazer Alexander an enger Zäit vun 35 Minutten an 33 Sekonnen duerchsetzen. Op déi zweete Plaz kënnt de Pol Daix mat engem Réckstand vun 8 Sekonnen. Drëtte gëtt de Benoit Marcolini op 23 Sekonnen.Bei den Damme gewënnt d'Claudine Gilson mat enger Zäit vun 46 Minutten an 48 Sekonnen.