© Val Wagner

Fir d'Lëtzebuerger Veräin war et déi 3. Néierlag dës Saison. Den Tornado bleift awer op der 2. Plaz an der Tabell.



Den nächste Match vum Tornado Lëtzebuerg ass de 6. Januar. Hei kréien d'Lëtzebuerger et mat Caen Drakkars ze dinn. Am Allersmatch hat een héich mat 1:9 verluer. De Match fänkt um 19 Auer un.



D'Schreiwes vum Tornado Lëtzebuerg:

Am Samstagabend verloren die Tornado Luxembourg gegen den Tabellenführer Asnières Castors mit 2:7 (0:4, 1:2 ,0:2 ).

Trainer Fical wusste das es eine schwere Aufgabe werden würde und dies nicht zuletzt weil die verletzten Leistungsträger Robert Beran, Sebastian Grein sowie Steven Minden dem Tabellenzweiten nicht zur Verfügung standen.

In den ersten Minuten der Partie merkte man den Luxemburgern die lange Busreise an und leider hatte auch der sonst so sichere Gilles Mangen im Tor nicht seinen besten Tag.

So konnten die Franzosen schon in den ersten 15 Minuten 3 Tore erzielen.

Trainer Fical reagierte sofort und wechselte Mangen gegen den Nachwuchs Goaly Jesper Miquel aus was sichnoch als die richtige Entscheidung herausstellten sollte.

Denn obwohl auch Miquel im ersten Drittel noch ein Tor hinnehmen musste, konnte er im 2. Drittel sein ganzes Können unter Beweis stellen und hielt Tornado, die jetzt ein ebenbürtiger Gegner für Asnières waren, mit einigen Glanzparaden im Spiel.

Tornado gewann dann auch das sehr gute zweite Drittel mit 2:1 durch Tore von Uotila auf Pass von Kramer und nochmals Kramer im Alleingang.

Mit den Spielstand von 2:5 aus Sicht von Tornado gingen die Luxemburger dann mit einem positiven Gefühl ins letzte Drittel.

Einziger Wermutsstropfen war eine Zehnminuten Strafe kurz vor Schluss des zweiten Drittels von Colm Cannon welche er nun noch 8 Minuten im letzten Drittel absitzen musste.

Coach Fical musste durch das Fehlen von Cannon die Linien umstellen was den Spielfluss der Tornados etwas bremste und das konnte das sehr gut eingespielte Team aus dem Pariser Vorort promt nutzen um auch im letzten Drittel noch zwei Tore zu erzielen.

Der Tabellenerste Asnières wurde seiner Favoritenrolle somit gerecht und gewann verdient, wenn auch mit 7-2 um einiges zu hoch gegen den direkten Verfolger Tornado Luxemburg.

Zwar steht das Team rund um Trainer Petr Fical noch immer auf Platz zwei der französischen D III Gruppe B, dies könnte sich aber schnell ändern da der momentane Tabellendritte Courbevoie seinerseits gegen Cergy 2 gewonnen hat und jetzt punktegleich mit Tornado nur wegen dem Torverhältnis hinter den Tornados steht.