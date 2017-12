Am Schi Alpin war e Sonndeg am Riseslalom beim Weltcup zu Alta Badia kee Kraut géint de Marcel Hirscher gewuess.

© afp

Den Éisterräicher Marcel Hirscher hat no den 2 Leef eng Avance vun 1 Sekonn a 70 Honnertstel op den Norweger Henrik Kristoffersen. Déi drëtte Plaz war fir de Slowen Zan Kranjec op 1 Sekonn an 82 Honnertstel.

Bei den Damme stoung dëse Weekend zu Val d'Isère a Frankräich zweemol e Super G um Programm. No der Victoire vum Lindsey Vonn e Samschdeg, konnt sech d'Anna Veith e Sonndeg behaapten. D'Éisterräicherin hat eng Avance vun 48 Honnertstel op d'Tina Weirather an 51 Honnertstel op d'Sofia Goggia aus Italien.Leader am Gesamtweltcup ass bei den Hären de Marcel Hirscher a bei den Dammen d'Mikaela Shiffrin.Eng weider traureg Nouvelle gëtt et awer fir déi däitsch Equipe. Nom Ausfall vum Felix Neureuther, fält elo och de Stafan Luitz fir Olympia aus. Den Däitschen huet sech ee Kräizbandrëss zougezunn.