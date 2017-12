© afp

De Martin Fourcade, de Johannes Thingnes Boe an den däitschen Erik Lesser hu sech ee spannende Kampf ëm d'Victoire geleescht. Um Enn wënnt de Fourcade mat 3,9 Sekonne Virsprong op de Johannes Thingnes Boe a mat 6,2 Sekonne Virsprong op den Erik Lesser. Dee Séiersten am Lafe war awer op een Neits den Norweger, dee sech als eenzege vun den éischten dräi zwee Feeler am Schéisse geleescht huet.Bei den Damme gouf et och eng franséisch Victoire. D'Justine Braisaz wënnt mat 11,2 Sekonne Virsprong op d'Wäissrussin Kryuko. De Podium gëtt komplettéiert vum Lara Dahlmeier. Erstaunlech staark Leeschtung am Lafen um Sonndeg erëm vum Anastasiya Kuzmina, d'Slowakin huet op der Arrivée ee Retard vun nëmme 25 Sekonnen an dat bei 4 Feeler am Schéissen.De Martin Fourcade an d'Anastasiya Kuzmina féieren de Gesamt-Weltcup un.