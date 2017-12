Hei konnten d'Damme vun der Etzella sech an enger enker Partie behaapten. Déi éischt Hallschent war ganz serréiert mat engem liichte Virdeel fir d'Ettelbrécker Etzella. Am drëtte Véierel huet ee geduecht d'Damme vu Konter hätte sech entscheedend ofgesat, well si konnt dëst Véierel mat 22 op 9 fir sech entscheeden, ma am leschte Véierel ass d'Etzella zeréck komm, si hu ganz gutt agéiert, d'Konter Damme fréi ënner Drock gesat an esou hu si 14 Punkte méi markéiert ewéi d'Gäscht a wannen deemno mat 80 op 76 géint Konter.