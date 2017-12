© afp

An der Finall stounge sech Frankräich an den Titelverdeedeger Norwegen géigeniwwer. De bessere Start haten d'Dammen aus Norwegen erwëscht a si konnt sech séier een Avantage vun dräi Goaler erausspillen. D'Dammen aus Frankräich sinn dunn awer wakereg ginn a konnten esouguer a Féierung goen, esou dass si an der Paus mat 11 op 10 vir waren.No der Paus konnten d'Fransousinnen esouguer nach zwee dropsetzen, esou dass een dräi Goaler am Avantage war. Norwegen huet awer net nogelooss a konnt nees ausgläichen, eng Véierelsstonn virun Enn stoung et 17 zu 17. Bis dohinner waren d'Norwegerinne virun allem schwaach wann et ëm 7 Meter geet, et hat een der do schonns 4 verschoss.An der Schlussphas waren déi franséisch Dammen awer méi staark a si gewannen dës Finall mat 23 op 21. Domat kann Norwegen säin Titel net verdeedegen.Am Match ëm déi drëtte Plaz konnt Holland sech mat 24 op 21 géint d'Schwedinnen duerchsetzen. D'Abbingh war mat 8 Goaler déi erfollegräichst Spillerin vun der Partie. Holland séchert sech domat d'Bronzemedaile.