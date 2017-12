X

Peter Murphy feiert 2 Victoirë beim Benelux Cup (17.12.2017) Mat senge 17 Joer zielt de Shorttracker Peter Murphy zu de grousse Lëtzebuerger Hoffnunge fir d'olympesch Wanterspiller 2022.

Short Track op der Kockelscheier/Reportage Rich Simon



Zanter de Peter Murphy, um europäeschen olympesche Wanterfestival vun der Jugend an der Tierkei am Ufank vum Joer, Gold a Sëlwer am Shorttrack gewonnen huet, ass dës olympesch Sportaart och zu Lëtzebuerg mëttlerweil e Begrëff. Déi Lëtzebuerger Shorttrack-Federatioun huet e Sonndeg op der Kockelscheier de Benelux Cup organiséiert, wou de Peter Murphy nees am Mëttelpunkt stoung.Mat senge 17 Joer gehéiert de Peter Murphy zu de grousse Lëtzebuerger Hoffnunge fir déi olympesch Wanterspiller 2022. An datt hien Talent huet, huet den Athlet aus dem COSL Promotiounskader e Sonndeg beim Benelux Cup op en Neits ënnerstrach. De Student aus der Europaschoul huet iwwer 500 Meter direkt d'Spëtzt iwwerholl, an huet déi bis zum Schluss net méi ofginn. Direkt fir ewech ze fueren ass scho wichteg, awer natierlech net ëmmer machbar.

Och iwwer 1.000 Meter gouf et deeselwechten Szenario. De Peter Murphy op en Neits mat deem séiersten Depart. An da gëtt et schwéier laanscht de Lëtzebuerger Shorttracker ze kommen. Op dëser méi laanger Distanz huet de Peter Murphy seng Course geréiert, fir sech no 1 Minutt 30 Sekonnen a 4 Honnertstel als souveräne Gewënner op der Arrivée ze presentéieren.Dem Peter Murphy seng Schwëster Caroline praktizéiert och Shorttrack, ass den Ament allerdéngs blesséiert.An och soss ka sech de Shorttrack hei zu Lëtzebuerg a punkto Nowuess net bekloen. Vum Fale léiert ee bekanntlech Goen. Am Shorttrack passt déi Regel wéi d'Fauscht op d'A.