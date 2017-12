Sport: Am meeschte gelies

© Franky Hippert

Déi bescht Lëtzebuerger Loftgewierspezialistin vun de leschte 16 Joer huet als Missioun d'Sportler aus der Principautéit op déi nächst Spiller vun de klenge Länner, déi an zwee Joer a Montenegro sinn, fit ze maachen.



Carole Calmes a Monaco/Reportage Franky Hippert





D'Carole Calmes gouf, no hirem leschte Schoss an der Goldmedail op de Spiller a San Marino am Juni, vun deene Responsabele vun der monegassescher Federatioun gefrot, ob si sech d'Aufgab vum Nationaltrainer op der Cote d'Azur kéint virstellen.

Et war schwéier net ze akzeptéieren, well d'Konditiounen einfach optimal waren, esou d'Olympionikin vun London2012, déi de Weekend ëmmer op Monte Carlo flitt an dann och en Appartement während där Zäit zur Verfügung gestallt kritt.

D'Carole Calmes këmmert sech ëm déi 6 Loftgewierspezialisten vu Monaco, déi ongeféier deen nämmlechten Niveau hunn, wéi d'Tireuren aus dem Grand-Duché. A propos Lëtzebuerger Schéisser. Beim Riac huet d'Zuel vun den nationale Schéisssportler an de leschte Joren ëmmer méi ofgeholl. Dëst Joer waren et der just nach 9, Pistoul a Gewier. Déi 5-fach Goldmedaillegewënnerin op de Spiller vun de klenge Länner huet awer och Erklärungen dofir.

Dem Carole Calmes no feelt et einfach un engem professionellen Encadrement.