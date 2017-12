© AFP (Archiv)

Am leschte Quarter, wou d'Steelers doheem keng Punkte konnte maachen, respektiv se oferkannt kruten, konnten d'Patriots mat engem 11:0 de Match dréinen an de Finale Score vun 27:24 erausspillen.Am zweete sougenannte Spëtzematch hunn d'LA Rams der Heemequippe vu Seattle keng Chance gelooss. Quasi de ganze Match iwwer hat d'Verteidegung vun der Rams de Quarterback vun de Seahawks Wilson komplett ënner Kontroll, esou datt d'Seahawks offensiv just ganz seele geféierlech waren. An der Paus stoung et dowéinst schonn 34:0 an d'Rams hunn déi zweet Hallschent, fir op e Score vun 42:7 ze kommen, net méi ze vill Gas misse ginn.Och déi aner Favoritten op d'Playoffs hu sech bal all hir Victoire um Weekend net huele gelooss: d'Panthers wannen doheem 31:24 géint d'Packers, d'Jaguars iwwerrennen d'Texans mat 45:7, d'Vikings haten d'Bengals beim 34:7 bal quasi de ganze Match ënner Kontroll an och d'Saints hunn beim 31:19 géint d'Jets déi wichteg Victoire geholl. 13:30 hunn d'Kansas City Chiefs doheem géint d'Chargers gewonnen, d'Bills klappen d'Dolphins 16:24 an d'Eagles hu sech mat den Giants schwéier gedoen, ma konnten awer 34:29 gewannen.Eenzeg d'Titans aus Tennessee hu bei de San Francisco 49ers misse Plomme loossen. 23:25 verléiert d'Equipe aus Tennessee géint 49ers, déi domadder hir véierte Victoire aus de leschte 5 Matcher konnten feieren. Iwwregens huet San Francisco bis elo nach net verluer, wa si mam Jimmy Garoppolo als Quarterback ugetruede sinn.E Méindeg spillt konnte d'Falcons, ee leschten aktuell gréissere Favorit op d'Playoffs, beim Divisional Rival vun Tampa Bay knapp mat 24:21 gewannen. Duerch hir Victoire hunn d'Packers definitiv keng Chance méi, fir d'Playoffs z'erreechen.- Indiana Colts 25:13Chicago Bears -10:20Los Angeles Chargers -13:20- Cleveland Browns 27:10Arizona Cardinals -15:20- New York Giants 34:29Miami Dolphins -16:24Green Bay Packer -24:31Houston Texans -7:45Cincinnati Bengals -7:34New York Jets -19:31- Seattle Seahawks 42:7- Pittsburgh Steelers 27:24Tennessee Titans -23:25- Oakland Raiders 20:17- Tampa Bay Buccaneers 23:20Mat deene Resultater ass eppes kloer: An der NFC sinn d'Eagles sécher an der Divisonal Round. Gutt Chancen op déi zweet Plaz do hunn d'Vikings, déi aktuell en 11:3 hunn. Ma hinne kënnen nach d'Panthers, d'Rams an d'Saints geféierlech ginn, aktuell en 10:4, déi all ganz gutt Chancen op eng Wild Card Round Plaz hunn, och wa se nach net ganz sécher duerch sinn. Véierten an deem Bond sinn d'Falcons, déi mat engem 9:5 awer nach ziddere mussen, well knapp hannert hinne sinn d'Lions, d'Seahawks an d'Cowboys mat engem 8:6.An der AFC dogéint mussen d'Patriots an d'Steelers, béid 11:3, quasi just d'Jaguars fäerten, déi hinnen nach eng Plaz an der Divisonal Round kéinte ewechhuelen. D'Jaguars sti mat engem 10:4 esou gutt wéi sécher an der Wild Card Round, dogéint ass de Virsprong vun de Bills, Titans an Chiefs just ganz knapp. Well genau wéi d'Ravens, déi aktuell nach net fir d'Wild Card Ronn qualifizéiert sinn, hu si en 8:6 Rekord, mat awer engem besser Score. En Ausrutscher vun enge vun dësen Equippen kéint bal d'Eliminatioun bedeiten.