© AFP

An der franséischer Ligue2 gewënnt Lens 2-0 géint Tours. A Spuenien verléiert Malaga 0-2 géint Real Betis Sevilla .Gespillt gouf och an England: FC Everton gewënnt 3-1 géint Swansea City.Um Dënschdeg den Owend ginn déi éischt Véierelsfinallen an dergespillt. Am Londoner Derby ass et d'Partie tëscht dem Arsenal a West Ham a Leicester spillt géint Manchester City. Mëttwoch spillt Chelsea spillt doheem géint Bournemouth an de Coupeverdeedeger Manchester United kritt et Auswäerts mam Zweetligist Bristol City ze dinn.Amass um Dënschdeg den Optakt vum 20. Spilldag. Malines, d'Equipe vum Lëtzebuerger Nationalkeeper Anthony Moris, spillt géint den Tabellenéischten FC Bruges. Malines steet den Ament op der drëttleschter Plaz vun der Tabell.