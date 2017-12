Den Trainer Jeff Saibene steet mat Arminia Bielfeld op enger gesécherter 9. Tabelleplaz. Anescht gesäit et do fir den 1.FC Kaiserslautern mam Trainer Jeff Strasser aus. De Lëtzebuerger Rekordnationalspiller huet d'Equipe vum Betzenberg am Laf vun der Saison mat just zwee Punkten no 8 Spilldeeg iwwerholl. Den 1.FCK steet zwar nach ëmmer op der leschter Plaz, huet ënner dem Strasser awer 10 Punkten an 10 Matcher gesammelt.



De Jeff Strasser zitt e Bilan/Reportage Franky Hippert





Zanter dem 27. September setzt de Jeff Strasser bei sengem éischte Posten am Ausland als Trainer bei de Rouden Däiwelen op der Kommandozentral. De fréiere Profi, dee seng éischt Statioun an Däitschland beim 1.FC Kaiserslautern hat, huet elo an deene leschte Woche senger Equipe schonn déi Charakteristiken ginn, déi hien als Spiller ausgezeechent hunn, wéi Asaz, Wëllen, Bëss an ni opginn.

De Jeff Strasser ass der Meenung, dass ee gesäit, dass do Prozesser um lafe sinn, déi an déi richteg Richtung ginn. De Wëlle wier do, elo misst een dat just nach a Qualitéit ëmwandelen.

Fir de Jeff Strasser, deen déi lescht 7 Joer bei der Escher Fola um Trainerstull souz, ass den Ënnerscheed mam Trainer sinn am Proffiberäich schonn enorm.

Dem Lëtzebuerger no kéint een dat net vergläichen an et wier och fir hien eng Erfarung, wou ee vill bäiléiert, virun allem well hien de Veräin an enger Krisesituatioun iwwerholl huet. Hie misst wichteg Entscheedunge séier huelen an dat wier ee Prozess, deen een net vun haut op muer léiert.

Déi lescht Wochen ware fir den 43 Joer ale fréiere Profispiller vun ënnert anerem Lautern a Gladbach schonn extrem intensiv.