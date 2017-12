De Futtballprofi vu Waasland-Beveren, dee géint Lokeren an der 83. Minutt huet missen ausgewiesselt ginn, hat sech déi Blessure schonn am Oktober mat der FLF-Formatioun géint Bulgarien zougezunn.



Ob de Lëtzebuerger Nationalspiller dëst Joer nach eng Kéier wäert spillen, ass nach net kloer. De Laurent Jans huet eis gesot, datt en Asaz e Freideg doheem géint Ostende sécher net méiglech ass. Ob et da fir den nächsten Dënschdeg zu Eupen duergeet, ass nach ongewëss. De 25 Joer ale Rietsverteideger geet op jiddwerfalls keen onnéidege Risiko an.