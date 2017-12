Am Häre-Basket waren um Dënschdeg den Owend 3 Matcher vun de Véierelsfinallen an der Coupe de Luxembourg. Zweemol huet et mussen an d'Verlängerung goen.

© Guy Seyler

An déi zwou Partien haten et a sech ...

Musel Pikes - Basket Esch

Déi Miseler an déi Escher hu sech wierklech näischt geschenkt: Wéi et no 4 serréierte Véierele 84:84 stoung, huet et mussen an d'Verlängerung an do haten d'Pikes um Enn d'Nues vir. 95:92 stoung et no der Overtime an domat sinn d'Pikes fir d'Halleffinall qualifizéiert.D'Pikes sinn och am beschten an de Match komm a konnten deen éischte Véierel mat 26:20 fir sech entscheeden. Duerno war et un deenen Escher, déi deen zweete mat 23:19 wannen. Ganz enk deen drëtte Quarter: 20:19 fir d'Musel-Pikes. An dee leschte war dunn nees mat 22:19 fir de Basket Esch. Domat stoung et no der regulärer Spillzäit 84:84 an et huet mussen an déi decisiv Nospillzäit, déi dunn d'Pikes fir sech notze konnten, mat 11 zu 8, woumat si de Match 95:92 gewannen.

Sparta Bartreng - Residence Walfer

Zu Bartreng war et um Enn eng kloer Victoire fir d'Résidence vu Walfer, dobäi hat d'Sparta dee bessere Start: 26:18 stoung et nom éischte Véierel, ma am zweeten haten d'Bartrenger net vill ze radetten: 25:8 fir Walfer. Och am drëtten hat d'Résidence d'Nues vir: 22:17. A well och dee leschte Quarter däitlech mat 28 op 20 un d'Residence gouf, war et um Enn eng kloer Saach: Sparta 71, Résidence 93.

Telstar Hesper - Etzella Ettelbréck

© Guy Seyler Pikes-Esch © Guy Seyler © Guy Seyler © Guy Seyler « ZréckWeider »

Ganz spannend war et och am Match Hesper géint Ettelbréck, wou d'Entscheedung eréischt an der zweeter Verlängerung gefall ass. Do ass den Telstar, dee mat enger Avance vun 10 Punkten an d'Partie gaange war, dann awer ënnerleeën a muss sech no daperem Kampf mat 87 op 97 geschloe ginn.Domat sti Walfer, Ettelbréck an d'Pikes an der Halleffinall.Um Mëttwoch Owend ass dann nach d'Partie tëscht der Fiels aus der Nationale 2 an dem Titelverdeedeger Steesel, fir d'Halleffinall komplett ze maachen.