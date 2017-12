© afp

Paderborn aus der drëtter Liga eliminéiert Ingolstadt aus der 2. Bundesliga a Mainz kënnt no Réckstand zeréck a klappt Stuttgart mat 3:1.

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 3:1

An der Ufanksphas huet praktesch nëmmen d'Lokalequipe gespillt, si hu virun allem dovunner profitéiert, dass déi Stuttgarter am Opbauspill ganz vill Feeler gemaach hunn. Déi éischt geféierlech Aktioun vun de Gäscht koum eréischt an der 26. Minutt, wou si iwwer de Brekalo Tempo opgeholl haten. De Spiller, dee vu Wolfsburg ausgeléint ass, huet op den Acacibar gespillt, ma dem säi Schoss war ze harmlos.No dëser Aktioun ass et vill hin an hir gaangen a Chancë gouf et op béide Säiten, ma et waren awer d'Gäscht, déi zum Erfolleg komm sinn. De Gentner huet eng flott Une-deux mam Akolo gespillt a konnt sech virum Keeper presentéieren. Hei huet den erfuerene Gentner d'Iwwersiicht an d'Nerve behalen an den 1:0 markéiert. Mat dësem Stand ass et och an d'Kabinne gaangen.Mainz konnt no der Paus awer zeréckschloen. No engem Corner stoung de Berggren genau richteg an de Stiermer huet mam Kapp fir den Ausgläich gesuergt.Den Ausgläich huet dem Mainzer Spill gutt gedoen a virun allem hate si elo Confiance. Esou konnt Mainz an der 71. Minutt esouguer d'Féierung iwwerhuelen. De Berggren huet dem Diallo de Ball am Strofraum zurechtgeluecht an den Diallo konnt aus kuerzer Distanz den 2:1 markéieren.Mainz huet sech uschléissend keng Feeler méi geleescht a konnt esou guer nach duerch de Serdar op 3:1 erhéijen a steet an de Véierelsfinallen.

SC Paderborn - FC Ingolstadt 1:0

Den SC Paderborn ass nach als eenzegen Drëttligist mat dobäi a krut um Dënschdeg Owend an der Aachtelsfinall Besuch vum Zweetligist FC Ingolstadt. Paderborn, wann och den Underdog, huet sech hei net verstoppt an huet probéiert flotte Football ze spillen, ma och d'Schanzer hu sech vun dësem Owend vill versprach.Déi éischt Hallschent war aarm u geféierlechen Aktiounen, ma de Bëss huet gestemmt, virun allem bei Paderborn, déi et Ingolstadt ganz schwéier gemaach hunn. Vun de Schanzer war et eigentlech eng wierklech schwaach Hallschent, déi géint déi staark Defense net ukomm sinn. Mat engem 0:0 goufen d'Säite gewiesselt.No der Paus gouf den Drëttligist du fir seng Méi belount. De Srbeny huet den Zloinski am Strofraum zerwéiert an deen huet de Ball ënnert d'Lat an de Goal geschoss.Mat groussem Kampfgeescht konnt Paderborn de knappe Virsprong halen an zitt esou als Drëttligist an d'Véierelsfinalle vum DFB Pokal an.Um 20.45 Auer sinn nach d'Partië Nürnberg géint Wolfsburg a Schalke géint Köln.Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (18.30 Auer)Werder Bremen - SC Freiburg (18.30 Auer)1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt (20.45 Auer)Bayern München - Borussia Dortmund (20.45 Auer)