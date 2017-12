© AFP

D'Supporter vun Lille am franséische Football sinn opbruecht vis-à-vis vum President Gérard Lopez. An engem Bréif hunn d'Fans vum Losc geschriwwen, datt hire Veräin kee Laboratoire fir Human Wëssenschaften wär, wou ee Footballspiller eng Wuer wär, déi ee keeft an verkeeft, sou wei fréier an der Sklavenzäit.



Weider schreiwen d'Supporter, datt een en Attachement un e Klub, un eng Stad net kafe kann. Si wéilten och séier Äntwerten op hir Froen.



D'Spiller kruten hir s awer och. Lille steet jo no 18 Spilldeeg op der drëttleschter Plaz an der Tabell.



