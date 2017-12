Um Dënschdeg gouf den erweiderte Kader vun der Handball Nationalequipe, en Vue vun de WM Qualifikatiounsmatcher géint Russland, Finnland an der Slowakei, bekannt gemaach. Dës Partië si fir de Januar programméiert.Dräi nei Nimm falen op. Et sinn dëst de Pierre Veidig, deen zu Valence an der 3. héchster franséischer Divisioun spillt, de Patrick Kohn vum Museldall, grad wéi de Raphael Guden vum HC Bierchem. Blesséiert sinn de Martin Muller an de Jimmy Hoffmann.De Sacha Pulli ass net dobäi, well hie während de Qualifikatiounsmatcher Examen huet.