Hei hat den Titelverdeedeger Steesel et mat der Fiels aus der Nationale 2 ze dinn. Wéinst dem Klassenënnerscheed krut d'Aarantia ee Virsprong vun 10 Punkten. Dëst ass der Amicale awer guer net entgéint komm, dat virun allem well den Tabelleleader aus der Nationale 2 richteg gutt an d'Partie komm ass. Si konnte sech séier eng nach méi komfortabel Avance erausspillen. Op eemol stoung et aus Steeseler Siicht 7 zu 32. Och am weidere Verlaf vun der Partie hat d'Amicale Schwieregkeete géint eng staark Fielser Equipe, déi och no der Paus nach 20 Punkte vir waren. Steesel huet an der Schlussphas hir ganz Qualitéiten ausgespillt fir um Enn knapps mat 94 op 90 géint d'Fiels ze gewannen.Domat stinn déi lescht véier Equippe fest, et sinn dat d'Etzella Ettelbréck, déi sech géint den Telstar Hesper behaapte konnten, D'Residence vu Walfer, déi sech géint d'Sparta duerchgesat hunn, d'Musel Pikes hunn Esch eliminéiert an um Mëttwoch konnt sech nach d'Amicale vu Steesel qualifizéiere.