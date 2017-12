© afp

En Dënschdeg konnt Mainz sech mat 3:1 géint de VfB Stuttgart behaapten, den Drëttligist Paderborn huet d'Schanzer vun Ingolstadt ausgeschalt, Wolfsburg huet 2:0 zu Nürnberg gewonnen a Schalke huet Köln mat engem 1:0 eliminéiert.

SV Werder Bremen - SC Freiburg 3:2

Fir Bremen hätt d'Partie net vill besser kënnen ufänken. Nëmmen dräi Minutten huet et gedauert bis d'Equipe vun der Weser eng éischte Kéier markéiere konnt. Nodeems de Belfodil de Ball, no enger schlechter Ofwier vu Freiburg, recuperéiere konnt, huet hien eng Une-deux mam Gondorf gespillt a stoung fräi un der Strofraumgrenz an esou huet hien den 1:0 markéiert.Den SC krut an der Ufanksphas einfach kee Fouss op de Buedem, dat géint eng Bremer Equipe, déi schonns am Mëttelfeld fréi attackéiert an esou ganz vill Drock opbaut.An der 20. Minutt huet et du schonn nees gerabbelt. De Gondorf huet eng herrlech Pass an de Laf vum Kainz gespillt, dee sech am 1 géint 1 géint de Kübler behaapt huet an de Ball ganz dréchen an de kuerzen Eck geschoss huet. Keng Chance fir de Schwolow am Freiburger Goal.Uschléissend ass Freiburg awer lues a lues an d'Partie komm. An der 28. Minutt ass de Kübler mat Tempo iwwer déi riets Säit komm an huet de Ball queesch eriwwer op de Ravet gespillt, deen an de Strofraum eragezunn ass an do vum Bargfrede vun de Bee geholl ginn ass. Den Onparteieschen huet op den Eelefmeterpunkt gewisen. Fir déi Affären huet Freiburg ee Spezialist an zwar den Nils Petersen. Deen huet sech där Saach dann och ugeholl an äiskal op 1:2 verkierzt.Mat dësem Resultat sollt et och an d'Paus goen. An der zweeter Hallschent war Bremen awer weider déi méi dominant Formatioun. No engem béise Feeler an der Defense vu Freiburg huet de Bargfrede de Ball recuperéiert an huet aus 20 Meter ofgezunn an esou den 3:1 markéiert.Freiburg huet de Match awer nach eng Kéier spannend gemaach, dat well de Ravet an der 87. Minutt mat engem flotte Schoss aus ronn 15 Meter op 2:3 verkierze konnt.

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen 0:1

Wéinst dem Verkéier huet d'Partie tëscht Gladbach a Leverkusen mat 10 Minutte Retard ugefaangen. An der 4. Minutt du schonns déi éischt geféierlech Aktioun vun de Gäscht. No engem Corner koum de Bender un de Ball an deen huet de Ball an de laangen Eck geschlenzt, de Sommer am Goal war geschloen, ma de Stindl huet op der Linn gerett.Och wann déi éischt 10 Minutten de Gäscht gehéiert hunn, esou sinn d'Fohlen duerno awer besser an d'Partie komm an do stoung nawell ee Leverkusener am Mëttelpunkt an zwar de Bernd Leno. De Schlussmann vu Bayer huet ëmmer erëm missen zougräifen an huet mat flotten Arrête seng Equipe am Match gehalen. An der éischter Hallschent hat d'Lokalequipe zwar déi besser Chancen, ma markéiere konnt keng vu béiden Equippen, esou dass mat engem 0:0 d'Säite gewiesselt goufen.Déi zweet Hallschent huet relativ roueg ugefaangen, béid Equippe wollte keng onnéideg Risiken agoen. An der 71. Minutt war et dunn awer esou wäit. No engem Feeler vum jonken Oxford huet de Volland de Bailey an d'Déift geschéckt, deen op lénks duerchgaangen ass an de jonken Jamaikaner ass virum Goal ganz cool bliwwen an huet de Ball laanscht de Sommer an de Goal geschoss.Méi spéit e Mëttwoch Owend, fir genau ze sinn um 20.45 Auer ginn dann nach zwou Partien ugepaff. Zum engen d'Partie tëscht Heidenheim aus der 2. Bundesliga an den absolute Spëtzematch tëscht Bayern München a Borussia Dortmund. Béid Equippe stounge sech schonns lescht Joer an der Halleffinall géigeniwwer. Deemools konnt de BVB sech behaapten.