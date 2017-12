© AFP (Archivbild)

De Chris Philipps an de Vahid Selimovic stounge beim FC Metz am Kader. De Vincent Thill gouf op Entscheedung vum Trainer net fir dëse Match nominéiert.De Vahid Selimovic stoung bei der 3:0-Victoire 90 Minutte laang um Terrain. De Chris Philipps souz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk. De Mollet konnt an der 62. Minutt den 1:0 schéissen, nëmmen 8 Minutte méi spéit huet de Roux op 2:0 erhéicht.De Rivière huet dunn an der 83. Minutt mam 3:0 fir d'Entscheedung gesuergt.