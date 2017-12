Um Mëttwoch war dann och nach eng Partie am nationale Basket-Championnat tëscht Konter an dem Racing.

Déi éischt dräi Véierel ware relativ ausgeglach, keng vu béiden Equippe konnt sech wierklech ofsetzen. Am leschte Véierel huet d'Lokalequipe vu Konter dunn awer emol esou richteg opgedréint. Mat 20 op 8 hu si de Géigner am leschte Véierel dominéiert an domat wanne si dëse Match um Enn mat 81 op 66. Garante fir dësen Erfolleg waren déi zwee Amerikaner vu Konter, déi zesummen 62 Punkten a 14 Rebounds ze verzeechnen haten. De Bland an de Ford haten allebéid 31 Punkten an 12 Rebounds. Beschte Spiller beim Racing war de Max Hilger mat 24 Punkten.