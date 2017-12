Zanter ronn enger Woch ass d'Weltmeeschterschaft am Darts am Gaang. An de leschte Joren ass dës WM ee reegelrechte Publikumsmagnéit ginn.

© afp





RTL-News: Darts-WM: Out fir Klaassen, Wade an Chisnall



Och hei zu Lëtzebuerg interesséiere sech ëmmer méi Leit fir dëst Event. An um Dënschdeg gouf et zu London eng weider ganz déck Iwwerraschung.

ADRIAN LEWIS OUT, MÜNCH THROUGH | A sensational performance from Münch knocking out the two time World Champion#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/Nmi56OmHWF — PDC Darts (@OfficialPDC) 19. Dezember 2017

Den Däitsche war ufanks der Partie vill ze nervös an huet vill ze séier geschoss, sou dass hie séier am Réckstand louch.3.000 Leit waren am Alexandra Palace live mat derbäi, wéi de Kevin Münch fir eng vun de gréissten Darts-Sensatiounen aus de leschte Jore gesuergt huet. An dat zum gréisstendeels englescht Publikum stoung op eemol hannert dem Däitschen. Eng Situatioun, déi och fir de Kevin Münch komesch war.De Kevin Münch ass an der Darts-Scène praktesch iwwer Nuecht bekannt ginn. Elo steet hien am zweeten Tour, bis dee gespillt gëtt, huet hien awer bëssen Zäit.An enger Woch spillt de Kevin Münch elo am zweeten Tour vun der Darts Weltmeeschterschaft. Villäicht da mat senger zweeter Iwwerraschung.