© afp

Déi ungaresch Schwëmmerin huet bei den Olympesche Spiller 2016 zu Rio direkt dräimol Gold gewonnen, dat iwwer 100 Meter Réck, 200 Meter 4Nages a 400 Meter 4Nages.Och bei Weltmeeschterschaften ob am klengen oder groussen Baseng war si schonns immens erfollegräich an huet schonn 18 Goldmedaile gesammelt.Eréischt lescht Woch, bei den Europameeschterschaften am klenge Baseng zu Kopenhagen, huet d'Ungarin 6 Goldmedaile gewonnen.Och nach mat dobäi sinn de Peter Bernek, den Dominik Lozma an d'Evelyn Verraszto.