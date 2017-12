Den däitschen Nationalspiller huet do e Kontrakt bis den 30. Juni 2020 ënnerschriwwen. 12 Milliounen Euro soll de Wiessel kascht hunn, dat ass awer net confirméiert. Do kommen awer nach e puer Bonusprimmen derbäi, wouduerch de Betrag bei 15 oder 16 Millioune leie wäert.

De Sandro Wagner ass Stiermer, an awer kritt hien zu München den Trikot mat der Nummer 2. Seng Liiblingsnummer 14 ass zu München scho verginn un de Juan Bernat... d'2 war nach fräi, a well et säin 2. Versuch bei Bayern München ass, huet hie sech fir déi Nummer entscheet. Hie war Am August 2007 scho bei de Bayern an huet do säi Bundesliga-Debut gefeiert.



© FC Bayern München