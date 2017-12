An der Champions-League am Volleyball war de Kamil Rychlicki e Mëttwoch mat sengem belsche Veräi vu Maaseik géint d'Tierke vun Izmir am Asaz.

© Archiv pressphoto

Maaseik an der Champions League/Reportage Rich Simon



Dass Maaseik de Match iwwerhaapt gewonnen huet, ass virun allem de Verdéngscht vum Lëtzebuerger Internationalen. D'Belsch waren 1:2 hannen, fir dunn awer de 4. Saz mat 25:21 ze gewannen. De Match huet also mussen an de 5. an decisive Saz goen. An hei huet de Kamil Rychlicki d'Tierken zur Verzweiwlung bruecht. Hien huet Punkt fir Punkt gemaach a war omnipräsent. Just de Matchball deen huet hie mussen engem Equipier iwwerloossen. Dat war awer nëmmen ee klenge Bmol.







De Lëtzebuerger ass houfreg, dass hie mat senger Equipe gewonnen huet an och wann hie gären de Matchpunkt gemaach hätt, ass et him awer egal, well Volleyball en Equippesport ass.A senger zweeter Saison bei engem vun de beschte Clibb an Europa schéngt de Kamil Rychlicki esou lues awer sécher eng Valeur Sure zu Maaseik ze ginn.Am 4. Tour vun der Champions League huet Maaseik am Pool E bis elo géint Trentino verluer an e Mëttwoch géint Izmir gewonnen. Den nächste Géigner ass Kedzierzyn aus Polen. E Samschdeg spille se awer fir d'éischt am Championnat géint Gent.