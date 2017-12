Fir ze genéissen: De komplette Match, Saz fir Saz, tëscht dem Gilles Muller an der Nummer 2 an der Welt, Rafael Nadal, zu Wimbledon vum 10. Juli!

1. Saz: 6-3 fir de Mulles

Wimbledon 2017: Gilles Muller-Rafael Nadal (1) (21.12.2017) Den 1. Saz am Match, kommentéiert vum Franky Hippert an dem Nico Keiffer.

2. Saz: 6-4 fir de Sporler vum Joer

Wimbledon 2017: Gilles Muller-Rafael Nadal (2) (21.12.2017) Den 2. Saz am Match, kommentéiert vum Franky Hippert an dem Nico Keiffer.

3. Saz: 3-6 Den Nadal dréit d'Spill(chen) ëm

Wimbledon 2017: Gilles Muller-Rafael Nadal (3) (21.12.2017) Den 3. Saz am Match, kommentéiert vum Franky Hippert an dem Nico Keiffer.

4. Saz: 4-6 ...

Wimbledon 2017: Gilles Muller-Rafael Nadal (4) (21.12.2017) De 4. Saz am Match, kommentéiert vum Franky Hippert an dem Nico Keiffer.

5. Saz: 15(!)-13 (!) fir de Gilles Muller

Wimbledon 2017: Gilles Muller-Rafael Nadal (5) (21.12.2017) De 5. Saz am Match, kommentéiert vum Franky Hippert an dem Nico Keiffer.

RÉCKBLÉCK: Mulles-Hype no Sensatiouns-Victoire

Mulles-Hype no Sensatiouns-Victoire (11.07.2017) Ganz Lëtzebuerg ass am Müller-Féiwer, wat war dat e Match gëschter Owend! E ganzt Land huet matgeféiwert, geziddert an dono och matgefeiert. Kloer war, dat d'Victoire vum Gilles Muller d'Gespréichsthema Nummer 1 ass, well datt e Lëtzebuerger zu Wimbledon de Rafael Nadal, d'Nummer 2 op der Welt eliminéiert, geschitt jo net all Dag. Kee Wonner also datt sech d'Reaktiounen dorop iwwerschloen hunn.

Kloer war, dat d'Victoire vum Gilles Muller d'Gespréichsthema Nummer 1 ass, well datt e Lëtzebuerger zu Wimbledon de Rafael Nadal, d'Nummer 2 op der Welt eliminéiert, geschitt jo net all Dag. Kee Wonner also datt sech d'Reaktiounen dorop iwwerschloen hunn.



De Jeff Spielmann mam Mulles-Hype den Dag dono.



Interview mam Trainer vum Gilles Muller

Extrait Raphaëlle Dickes (11.07.2017) ...



Fir eis beim Match zu Wimbeldon war d'Raphaëlle Dickes mat derbäi. Am Magazin am Gespréich mam Monica Semedo huet eis Kollegin vu Radio an Tëlee Lëtzebuerg ons seng Andréck erzielt. Donieft huet d'Raphaëlle e Mann do begéint, deen an dësem Moment wuel mat déi wichtegst Persoun am Entourage vum Gilles Muller ass, an zwar den Trainer Alex Lisiecki.



Interview mam Alex Lisiecki (11.07.2017) De Gilles Muller ass Gespréichsthema Nummer 1, och zu Wimbledon. Un deem Succès ass och säin Trainer bedeelegt.



Mullesmania zu Lëtzebuerg. Interview mam Gilles Muller



Mullesmania (11.07.2017) Wat seet de Gilles Muller iwwer säin Exploit?

Gilles Muller am RTL-Interview no Nadal-Match



No 4 Stonnen an 48 Minutten Tennis um héchste Niveau war d'Sensatioun perfekt. De Gilles Muller klappt d'Nummer 2 vun der Welt Rafael Nadal. Domadder steet de Lëtzebuerger an der Véierelsfinall vu Wimbledon a spillt e Mëttwoch géint de Kroat Marin Cilic, aktuell Nummer 6 op der Welt. An egal wéi dee Match ausgeet, dee vun e Méindeg den Owend huet vill Freed gemaach a geet ouni Zweiwel an d'Lëtzebuerger Geschichtsbicher an.

E Reportage vum Nico Keiffer, en Interview vum Franky Hippert.

De "Mulles" a seng Supporter, dorënner seng Fra

Mental Stäerkt: Famill suivéiert Turnéier vu Lëtzebuerg aus (11.07.2017) Als Profisportler ass de Gilles Muller vill am Ausland ënnerwee, d’Famill doheem géif him Kraaft ginn. De regelméissege Kontakt mat senger Fra a Kanner sinn och während esou groussen Tournéier wichteg.



Eng vun de Stäerkte bei der Partie géint de Rafael Nadal war dem Gilles Muller säi Wëllen.

Vill Reaktioune gouf et natierlech och heiheem. Speziell an de soziale Reseauen gëtt de Lëtzebuerger Sportler vum Joer gefeiert. De Pierre Weimerskirch huet mat e puer Leit geschwat, déi sech ganz besonnesch iwwert d'Victoire vum Gilles Muller gefreet hunn, dorënner seng Fra.

D'Kommentatore voll bei der Saach

Tennis: Eis Sportskommentatore ware bei der Saach (10.07.2017) De Franky Hippert an den Nico Keiffer hunn de Match Muller-Nadale fir Iech kommentéiert - mat ganz vill Passioun ...

Eng kleng Wett vum Nico Keiffer? (11.07.2017) A senger Euphorie huet de Sportskommentor ugedeit, datt hien duerch den Äermelkanal bis op London géif schwammen. Reaktiounen op d'Wett vum Nico Keiffer.

De Franky Hippert an den Nico Keiffer ware matzen dran, wéi de Mulles d'Friichte vu senger haarder Aarbecht asammele an de Rafael Nadal an der Aachtelsfinall eliminéiere konnt. Si hu, wéi vill Spectateure matgeziddert a matgelidden, an dat huet een och héieren.Den Nico Keiffer ass dobäi nach méi wäit gaangen, an huet eng kleng Wett annoncéiert, hie géif duerch den Äermelkanal schwammen. An och sinn d'Reaktiounen net ausbliwwen, wéi mer am Live! gesi konnten.