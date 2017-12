De leschte Weekend goufen d'Véierelsfinallen an der Coupe am Handball gespillt. D'Partie tëscht de Red Boys a Bierchem gouf eréischt am 7-Meterschéissen decidéiert an hei konnt sech Bierchem behaapten. An domadder haten déi Réiserbänner den Ticket fir an de Final 4 an der Coque emol provisoresch an der Täsch. Provisoresch, well de Match krut nach eng Suite.



D'Red Boys haten nämlech Protest ugemellt an dat wéinst enger Zeen e puer Sekonne virum Enn vun der regulärer Spillzäit. Déi Déifferdenger waren deen Ament 1 Goal vir. Well de Keeper vun de Red Boys de Ball aus der Siicht vum Arbitter-Duo net séier genuch fräi ginn huet, krut hien eng rout Kaart a Bierchem krut ee 7 Meter. Deen ass och era gaangen an d'Partie ass bei 26-26 an d'Verlängerung gaangen. Um Enn hat Bierchem gewonnen.

De Joé Faber vun de Red Boys huet d'Situatioun de leschte Freideg esou erlieft... Hien ass der Meenung hire Keeper hätt just wëllen de Ball siche goen. Hien ass der Meenung, dass een déi Reegel net onbedéngt esou muss ausleeën, ass sech awer och am kloren, dass hien déi Decisioun net huele kann.



En Donneschdeg den Owend huet d'Verbandsgeriicht vun der Handball Federatioun iwwert de Protest vun Déifferdeng decidéiert. De Protest gouf als recevabel erkläert, gouf awer als net berechtegt verworf.

D'Resultat vum Match bleift also sou bestoen a Bierchem bleift de Gewënner vum Match.



PDF: Uerteel vum Verbandsgeriicht





Den HB Red Boys Déifferdeng deelt um Freideg de Moie mat, dass se géint dat Uerteel vum Verbandsgeriicht an Appell ginn.



PDF: Red Boys geet an Appell