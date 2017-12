Nach an dëser Wanterpaus wiesselt den däitsche Stiermer Mario Gomez vum VfL Wolfsburg bei de VfB Stuttgart. Hien war 2007 mat Stuttgart Champion ginn.

Den Transfert kascht Stuttgart 3 Milliounen Euro. Hien huet scho vun 2001 bis 2009 fir Stuttgart gespillt an ass 2007 mam VfB däitsche Champion ginn.

Elo soll hien dem Veräin hëllefen aus dem Tabellekeller vun der Bundesliga erauszekommen. Stuttgart steet aktuell op Plaz 14 an huet just 2 Punkte Virsprong op eng Relegatiounsplaz.



Am Géigenzuch wiesselt de Josip Brekalo, deen eigentlech nach bis de Summer vum VfL un den VfB ausgeléint ass, elo scho virzäiteg zréck op Wolfsburg.