Am nationalen Härebasket stoung e Freideg den Owend de 14. Spilldag um Programm. Gespillt goufen awer just 4 vun de 5 Matcher.

X

Dat well de Match tëscht Walfer an de Musel Pikes hat musse verluecht ginn, well den Daach vun der Hall zu Walfer ondicht ass an et op den Terrain gereent huet.

Steesel – T71 Diddeleng 114:72

Am Spëtzematch hat et esou ausgesinn, wéi wann et eng enk Saach kéint ginn, dat well de Gaascht vun Diddeleng sech zu Steesel deen éischte Véierel krope konnt, mat 30 op 24.No 12 Minutte war een nach ëmmer 34:32 vir. Du sinn d’Luuchten awer komplett ausgaangen. Diddeleng huet de Kuerf net méi getraff. Vun 31 Essaie sinn der just 5 eragaangen. Steesel dogéint huet sech ouni de blesséierte Samy Picard an eng richteg Euphorie eragespillt. Aus engem gudde Kollektiv stécht 1 Mann awer besonnesch ervir: De Shavon Coleman huet eleng 43 Punkte markéiert.An der Chronologie: Am zweeten an am drëtte Véierel huet d'Amicale kuerze Prozess gemaach: 34:10 an 32:12 ... an d'Saach war giess. Am leschte Véierel konnten déi Steeseler et du méi roueg ugoe loossen, ma och dee wanne si mat 24 op 20, esou datt et um Enn eng kloer 114:72-Victoire fir den Tabelleleader ass.

Etzella – Konter 106:74

Zu Ettelbréck huet d'Lokalequipe direkt an der 1. Halschecht fir kloer Verhältnisser gesuergt. D'Etzella huet vun den zwee éischte Véierele profitéiert, fir sech séier eng komfortabel Avance erauszespillen: 24:14 a 36:19. Am drëtte Véierel hat dunn den AB Conter eng kleng Avance (24 op 21), ma am leschte war dunn awer nees d'Etzella vir (25:17).Um Enn ass et e klore Succès fir d'Equipe vun Ettelbréck, déi Conter mat 106 op 74 klappt. D'Etzella klëmmt domat op déi 2. Plaz an der Tabell.

Sparta – Hiefenech 80:74



Zu Bartreng ass Hiefenech vun Ufank un hannendru gelaf. Si konnten den Ecart awer op e puer Punkte limitéieren. No 34 Minutten hat d’Sparta sech awer bei 69:57 e klengt Polster erspillt. Hiefenech huet eng Reaktioun gewisen, koum 2 Minutte virum Enn op 70:74 bäi. Méi war awer net dran. Um Enn wënnt d'Sparta mat 80 op 74 (24:20, 19:17, 17:18 an 20:19). Zu Bartreng kënne se elo opootmen. No de villen Diskussiounen aus de vergaangenen Deeg dinn déi 2 Punkten hei richteg gutt.

Racing – Basket Esch 63:60



D'Iwwerraschung vum 14. Spilldag kënnt awer vum Racing. No 9 Defaitten en série hunn déi Stater mat 63:60 géint den Tabellenzweete vun Esch gewonnen. Et war eng enk Partie, wou d'Gäscht no 34 Minutte 56:51 vir waren. 100 Sekonne virum Enn huet de Joé Biever fir Esch op 60:58 gesat. De Gaëtan Bernimont mat engem Dräier an engem Kuerf huet dem Racing eng wichteg an onerwaarte Victoire geséchert.



Domat konnte sech déi 4 Heemequippen duerchsetzen.