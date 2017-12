Lëtzebuerger Footballer am Ausland

Selimovic fir Lëtzebuerg?/Reportage Rich Simon

Ob de Vahid Selimovic dat awer mécht ass eng aner Fro. Déi Fro stelle sech nämlech vill Lëtzebuerger Football-Supporter. De Selimovic huet nämlech déi Serbesch an déi Lëtzebuerger Nationalitéit. Dofir ass et fir de President vun der FLF, Paul Philipp och kloer, dass hien den Trikot vun de Roude Léiwe kéint undoen.

De Selimovic huet och schonns mat de Lëtzebuerger Trainer geschwat, och mam Papp vum jonke Spiller huet ee schonns geschwat. De Selimovic hat eng länger Zäit ee klengt Lach zu Metz, schéngt do elo awer erauskomm ze sinn a war déi lescht Matcher gesat.An der Vergaangenheet gouf schonns mat der Famill Selimovic geschwat. Konkretes ass awer net dobäi eraus komm. Fir de Paul Philipp ass awer eppes ganz kloer. Et soll een ofwaarde bis de Selimovic bereet ass eng Decisioun ze huelen, fir wéi eng Natioun hie spille wëll.Wann de Vahid Selimovic 1 Match fir d'Lëtzebuerger A National Equipe gespillt huet, dann däerf hien net méi fir déi Serbesch oplafen. An ëmgedréit ass dat och de Fall.