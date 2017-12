No sengem Succès e Freideg den Owend am Slalom zu Madonna di Campiglio feelt dem Éisträicher nach just een, fir mam Alberto Tomba gläichzezéien.

Den Hirscher war dee Séiersten an der éischter Manche, ma an der zweeter huet si sech zwee Feeler geleescht, konnt awer duerch eng enorm Performance zum Schluss nach eng Avance vu 4 Honnertstel op de Schwäizer Luca Aerni an den Norweger Henrik Kristoffersen an d'Zil retten.Den Hirscher ass elo och Éischter an der General an an der Coupe du monde de slalom.