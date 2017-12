Premier League

Serie A

No 39 Minutten hat Barcelona eng zweet gutt Chance. Op en Neits war et de Paulinho, deen den Navas getest huet. De Ball ass awer net am Goal gelant. Am Géigenzuch war et nees de Ronaldo, wou ganz geféierlech war. Säi Kappball konnt an héchster Nout vum Piquet nach geblockt ginn. 3 Minutte virun der Paus huet de Benzema et nach eng Kéier mat engem Käpper probéiert, dës Kéier war d'Aluminium am Wee.No enger interessanter éischter Hallschent, an där Madrid déi besser Equipe war, ass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.Béid Equippe sinn onverännert aus de Kabinne komm. Real Madrid huet direkt nees d'Heft an d'Hand geholl, ma et sollt awer Barcelona sinn, déi an der 54. Minutt fir den éischte Goal am Match gesuergt hunn. No engem Ballverloscht vu Real am Mëttelfeld ass de Rakitic ongehënnert bis virun de Strofraum gelaf. De Kroat huet riets de Sergi Roberto gesinn. De Rietsverteideger huet de Ball viru bei de Suarez ginn an deen huet sech net laang biede gelooss a fir den 1:0 fir Barcelona gesuergt. Säi 16 Goal fir dës Saison.Real Madrid huet sech geschockt vun der Féierung vu Barcelona gewisen a stoung net méi esou kompakt um Terrain. Groussen duerchernee gouf et an der 64. Minutt virum Goal vun der Lokalformatioun. No engem Pass vum Messi op de Suarez, muss dësen eigentlech fir den 2:0 suergen. Fir d'éischt ass hien allerdéngs um Navas gescheitert, duerno um Potto. Am drëtten Ulaf war de Carvajal mat der Hand dertëschent. Den Arbitter huet doropshin op de Punkt gewisen an de Spuenier ass mat Rout an d'Dusch geschéckt ginn. De Messi huet sech dem Eelefmeter ugeholl an de Ball riets uewen an den Eck gesat. 2:0 fir Barcelona.Nom 2:0 huet Barcelona de Ball roueg an hire Reie lafe gelooss. Real Madrid ass et net gelongen zeréck an de Match ze kommen. An der 78. Minutt hat een zwar nach eng gutt Chance, mä de Bale huet et aus 7 Meter net fäerdeg bruecht op 1:2 ze verkierzen.Fir d'Schlussresultat huet de Vidal an der Nospillzäit gesuergt. Barcelona wënnt domadder mat 3:0 bei Real Madrid. Fir Madrid ass et e weidere Réckschlag ëm den Titel, elo huet ee well 14 Punkte Retard op Barcelona a kaum nach Chancë Meeschter ze ginn.Valencia verléiert 0:1 géint Villarreal. De Bacca huet an der 24. Minutt fir de Goal gesuergt.Deportivo la Coruna verléiert 1:3 géint Celta Vigo.Chelsea ass zu Everton net iwwert een 0:0 eraus komm. Déi 90 Minutten iwwer waren déi Londoner net besonnesch kreativ an hu keng Léisunge géint déi ganz defensiv agestallte Gäscht fonnt. Duerch de Remis verpasst Chelsea et de Virsprong géigeniwwer Liverpool an Arsenal auszebauen, dobäi kënnt, datt ee riskéiert, den Uschloss u Manchester United op der zweeter Plaz an der Tabell riskéiert ze verléieren. ManCity un der Spëtzt huet ee scho missen zéie loossen. No enger klorer 4:0-Victoire géint Bournemouth huet Manchester City de Virsprong op 16 Punkten ausgebaut.An der 27. Minutt huet den Agüero den 1:0 markéiert. Kuerz no der Paus konnt de Sterling op 2:0 erhéijen. Manchester City huet sech domadder awer nach net zefridde ginn an huet géint defensiv Gäscht den Toun weider uginn. An der 79. huet den Agüero fir den 3:0 gesuergt. An der 85. Minutt huet den Danilo mam 4:0 fir de Schlusspunkt gesuergt. Bournemouth steet no 8 Defaiten noeneen op enger Ofstigsplaz.Tottenham wënnt zu Burnley mat 3:0. An der 7. Minutt konnt de Kane per Eelefmeter seng Faarwen a Féierung bréngen. An der 69. an an der 79. Minutt konnt hien duerch 2 weider Goal d'Victoire fir Tottenham sécheren.Southampton an Huddersfield Town hu sech ënnert anerem mat engem 1:1 getrennt. En 1:1 gouf et och tëscht Swansea City a Crystal Palace. Stoke City klappt West Bromwich Albion mat 3:1 a West Ham United zitt mat 2:3 géint Newcastle United de Kierzeren.Am italienesche Championnat wënnt de Leader Neapel mat 3:2 géint Sampdoria Genua. No 2 Minutte sinn d'Haushären allerdéngs béis iwwerrascht ginn. Genua konnt duerch de Ramirez mat 1:0 a Féierung goen. Neapel huet net all ze laang gebraucht, fir sech dovunner ze erhuelen. An der 16. Minutt huet den Allan op 1:1 gesat. An der 27. Minutt konnten d'Gäscht eng weider Kéier virleeën. De Quagliarella huet per Eelefmeter den 2:1 geschoss. Scho 6 Minutte méi spéit ass Neapel nees den Ausgläich gelongen. Den Insigne huet de Goal markéiert. Virun der Paus konnt den Hamsik Neapel mat 3:2 a Féierung bréngen.An der zweeter Hallschent ass kee Goal méi gefall. Genua war vun der 77. Minutt an Iwwerzuel, ma konnt dëse Virdeel net notzen.E Réckschlag an der Course ëm den Titel gouf et fir Inter Mailand. Si hu bei Sassuolo Calcio mat 0:1 de Kierzere gezunn. Den decisive Goal huet de Falcinelli an der 34. Minutt geschoss. Inter Mailand huet en Eelefmeter an der 49. Minutt ongenotzt gelooss. Dem Icardi säi Schoss war ze harmlos.Lazio Roum gewënnt 4:0 géint Crotone. Den AC Mailand verléiert 0:2 géint Atalanta Bergamo.