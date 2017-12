© afp

De Retour vum spueneschen Tennisspiller Rafael Nadal op den Tenniscourt muss no hanne geréckelt ginn.De 16-fache-Grand-Slam-Gewënner sollt vum 28. bis den 30. Dezember bei engem Tournoi zu Abu Dhabi mat dobäi sinn. Hien huet elo awer missen ofsoen. Informatioune vun der spuenescher Sportzeitung AS no, huet den Nadal säin Training dës Woch missen ofbriechen a sech medezinesch misse behandele loossen.De Rafael Nadal hat bei der ATP-Finall wéinst enger Blessur um Knéi no der Néierlag am Optaktmatch misse Forfait erklären.