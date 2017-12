X

Am aachte Mätsch ass et geschitt. Den IHCB verléiert säin éischte Match vun der Saison an dat mat 2:4 géint Hyc Toekomst Herentals zu Beefort.Et war ee ganz interessanten, séieren a spannende Match, deen eréischt an der Schlussphas entscheet gouf.Den éischte Goal vum Owend ass am zweeten Drëttel gefall. An der 34. Minutt huet den Nicolas Mossong d’Heemequipe a Féierung bruecht.D’Féierung huet allerdéngs nëmme fënnef Minutte gehal.An der 50. Minutt am leschten Drëttel hunn d’Gäscht aus der Belsch op 1:2 erhéicht a gutt dräi Minutte méi spéit souguer op den 1:3. An der leschter Minutt vum Match konnt de Benny Welter nach op 2:3 verkierzen a praktesch mat der Schlusssireen ass no engem Konter den 2:4 gefall.Den IHCB huet genau wéi Hyc Toekomst Herentals 21 Punkten an dat mat zwee Matcher manner an huet elo déi zweet Plaz an der Tabell.E Samschdeg, den 30. Dezember ass dann um 20 Auer de leschte Match vun dësem Kalennerjoer. Op Beefort komme Cold Play Mechelen, déi a fënnef Matcher schonns 90 Goaler geschoss hunn.