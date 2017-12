© AFP (Archiv)

Et war e "Win or Die"-Match tëscht de Seahawks an de Cowboys. Déi Equipe, déi dëse Match verléiert, war definitiv vun de Playoffs eliminéiert. An, obwuel d'Cowboys besser an de Match komm sinn, huet d'Defense vun de Seahawks dofir gesuergt, datt si net fortkoumen an d'Equipe aus Seattle konnt sech zu Dallas mat 21:12 duerchsetzen.Definitiv fir d'Divisonal Round qualifizéiert sinn d'Patriots, déi 37:16 géint d'Bills gewonnen hunn, dat duerch eng staark zweet Hallschent, d'Steelers, déi beim 34:6 d'Offense vun den Texans gutt ënner Kontroll haten, an d'Eagles, déi sech 19:10 géint d'Raiders konnten duerchsetzen.Just an der NFC bleift nach eng Plaz an den Divisional Rounds, an do hunn d'Vikings, déi 16:0 bei de Packers gewonnen hunn, aktuell d'Nues virun de Saints, de Panthers an de Rams. D'Equipe aus New Orleans konnt 23:13 géint d'Falcons gewannen, d'Panthers hunn d'Bucs mat 22:19 geklappt an d'Rams wanne knapp 27:23 géint d'Titans.Kucke mer op d'Wild Card Rounds, do hunn an der NFC d'Rams, d'Panthers an d'Saints déi Plaz scho sécher. D'Falcons mussen do nach zidderen, well wa si hire leschte géint d'Panthers verléieren an d'Seahawks wanne géint d'Cardinals, da kéinten d'Seahawks nach um leschte Spilldag an d'Playoffs kommen an de Superbowl Finalist vum leschte Joer eliminéieren.An der AFC gesäit dat e bëssen anescht aus. Do sinn d'Jaguars an d'Chiefs sécher an der Wild Card Round, ma souwuel d'Titans, wéi och d'Ravens, déi 23:16 géint d'Colts gewonnen hunn, mussen nach zidderen. D'Ravens hu mat engem 9:6 zwar e Virsprong op d'Titans, d'Chargers an d'Bills, all 8:7, ma si dierfen hire leschte Match géint d'Bengals awer net verléieren.E schwéiere Match kënnt op d'Titans zou, déi doheem géint Jacksonville mussen untrieden. D'Jaguars hunn iwwregens hire Match dëse Weekend bei de 49ers 33:44 verluer. D'Bills an d'Chargers mussen op eng Néierlag vun den Titans a Ravens hoffen an donieft hir Matcher zu Miami respektiv zu Los Angeles géint d'Raiders gewannen.Indianapolis Colts -16:23- Green Bay Packers 16:0Detroit Lions -17:26Miami Dolphins -13:29Buffalo Bills -16:37Cleveland Browns -3:20Tampa Bay Buccaneers -19:22Atlanta Falcons -13:23Denver Broncos -11:27- Tennessee Titans 27:23- New York Jets 14:7Jacksonville Jaguars -33:44- Dallas Cowboys 21:12New York Giants -0:23- Houston Texans 34:6Oakland Raiders -10:19Fir d'San Francisco 49ers ass et eng éischte Kéier zanter 2013, datt d'Equipe 4 Matcher um Stéck konnt gewannen. Mat der Néierlag vum Weekend ass et och kloer, datt d'Cleveland Browns als schlechtsten Equipe vun der Saison den éischten Draftpick wäerten hunn.