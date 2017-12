© AFP

56 Goaler bannent 12 Méint huet hien op sengem Compte, dat sinn zwee Goler méi, wéi de Lionel Messi, an der 3 méi, wéi de Cristiano Ronaldo, de Robert Lewandowski an den Edinson Cavani am Kalenner-Joer 2017. Dës Zuelen huet d’UEFA en Dënschdeg de Mëtteg publizéiert.



Tëscht Manchester United a Burnley goufen d'Punkte gedeelt. Eng gutt éischt Hallschent gouf et fir d'Gäscht, déi no 3 Minutten duerch de Barnes a Féierung gaange sinn an den Defour konnt no 36. Minutten erhéijen. D'Goaler fir Manchester huet de Lingard an der 53. Minutt respektiv 91. Minutt geschoss.



Hin an hir ass et tëscht Bournemouth a West Ham gaangen. D'Gäscht waren duerch e Goal vum Collins an der 7. Minutt a Féierung gaangen, den 1:1 gouf et vum Gosling no enger knapper hallwer Stonn. De Match gedréint hat Bournemouth dann no 57 Minutten duerch den Ake, ma an der 82. an an der 89. Minutt war et den Arnautovic, dee West Ham bal déi 3 Punkte geséchert hat. Well an der 91. Minutt huet de Wilson dunn och getraff a Bournemouth e wichtege Punkt geséchert. Aktuell si si an der Tabell déi 18. mat 17 Punkten, West Ham ass op der 17. Plaz mat 18 Punkten.



Am Owesmatch konnt sech Liverpool ganz kloer mat 5:0 géint Swansea duerchsetzen, nodeem et an der Paus nach 1:0 stoung, duerch e Goal vum Coutinho an der 6. Minutt. No der Paus hu Firmino (52' a 66'), Alexander-Arnold (65') an Oxlade-Chamberlain (83') fir d'Goaler gesuergt.



Weider trenne sech d'Chelsea a Brighton 2:0, Huddersfield a Stoke 1:1, Watforf a Leicester 2:1 a West Brom an Everton 0:0.



Op Boxing-Day gëtt traditionell an der Premier-League gespillt. Am éischte Match vum Dag konnt sechduerchsetzen, eleng den Kane huet 3 Goaler markéiert. Mat deenen dräi Goaler ass den Henry Kane elo dee Spiller an Europa, deen déi meeschte Goaler fir säi Veräin a seng Nationalequipe geschoss huet.