Fänke mer am Januar un, wou eis vum 15. bis den 28. d'erwaarden.Dann, den éischte Sonndeg am Februar, ass devun der NFL. Eiser Zäit ass dat an der Nuecht vum 4. op de 5. Februar, gespillt gëtt zu Minneapolis am Minnesota.E puer Deeg méi spéit kuckt déi ganz Welt op Südkorea, wann den 9. Februar déizu Pyeongchang uginn. Si dauere bis de 25. Februar.Direkt déi éischt 4 Deeg am Mäerz sinn den Weltmeeschterschaften an der Hall vun der, dat zu Birmingham a Groussbritannien.Nieft dem groussen Optakt vum Tennis-Joer ass dann och den Optakt vun derzu Melbourne an Australien. Dës Course gëtt de 25. Mäerz gefuer.No engem éischter méi rouegen Abrëll, wou awer vill national Championnater am Gaang sinn, start de 4. Mee eng Course, wou déi lescht Joren ëmmer nees e Lëtzebuerger seng Nues vir bäi hat. Desteet um Programm an dauert bis den 27. Mee.Een Dag virum Schluss vum Giro ass d'Finale vun der, dat zu Kiew an der Ukrain.En Dag méi spéit geet den zweete Grand-Slam vum Joer lass, wa beimzu Paräis nees bis den 10 Juni Tennis gespillt gëtt.De 14. Juni start da wuel fir all Footballfan dat gréisst sportlecht Evenement, wann a Russland déi ganz Welt wëll erausfannen, wéi ee Land déi beschte Footballnationalequipe huet. D'dauert bis de 15. Juli.E bësse parallel dozou, vum 2 bis de 15. Juli, ass en Tournoi, bei deem d'Lëtzebuerg dëst Joer matgeféiwert a matgefeiert hunn, well da gëtt an England nees Tennis gespillt: Et ass Zäit firNach eng Kéier zu bal der selwechter Zäit gëtt a Frankräich Vëlo gefuer, wann d'Coureuren, dorënner wuel och e puer Lëtzebuerger, d'Grand-Boucle an Ugrëff huelen. Dengeet vum 7. bis den 29. Juli.Vum 25. August bis de 16. September gëtt dann och nach déi 73. Editioun vun dergefuer. Et geet lass zu Malaga mat engem Zäitfueren iwwer ronn 8 Kilometer.Enn August, vum 27. bis den 9. September, ass dann de leschte Grand-Slam am Tennis. Do treffe sech déi beschte Spiller vun der Welt zu New York fir d'Enn September ass et dann un enger e bësse manner bekannter Sportaart hei am Land. Am Golf gëtt vum 28. bis den 30. September zu St.-Quentin-en-Yvelines a Frankräich deausgedroen.Den 25. November ass dann déi lescht Course vun dergeplangt. Spéitstens zu Abu Dhabi gëtt erausfonnt, wien neie Weltmeeschter wäert ginn.